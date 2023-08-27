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Опубликовано 27 августа 2023, 14:51
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Пентагон попросил Киев экономить дроны и снаряды

WP: Пентагон призвал Украину меньше использовать для разведки беспилотники

Командование Пентагона посоветовало Киеву чаще использовать для разведки наземные силы, а не беспилотники. Об этом сообщает газета Washington Post, отмечая, что руководство ВСУ одобрило идею.

"Чиновники Пентагона призвали Украину меньше полагаться на беспилотники для боевой осведомлённости и больше на наземные разведывательные силы", — говорится в публикации.

Там добавляется, что американское командование настоятельно призывает украинских солдат вести артиллерийские обстрелы исключительно по "самым важным целям". По некоторым оценкам, ВСУ с момента начала спецоперации выпустили около двух миллионов снарядов, поставленных НАТО. Тем самым запасы западного вооружения оказались в дефиците.

В Пентагоне озвучили правду об украинском контрнаступлении
В Пентагоне озвучили правду об украинском контрнаступлении

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отверг советы Пентагона сосредоточить все силы на одном направлении для создания кулака в целях прорыва российской обороны. Вместо этого он равномерно распределил остатки украинских войск по линии фронта.

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Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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