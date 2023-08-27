Пентагон попросил Киев экономить дроны и снаряды

Командование Пентагона посоветовало Киеву чаще использовать для разведки наземные силы, а не беспилотники. Об этом сообщает газета Washington Post, отмечая, что руководство ВСУ одобрило идею.

"Чиновники Пентагона призвали Украину меньше полагаться на беспилотники для боевой осведомлённости и больше — на наземные разведывательные силы", — говорится в публикации.

Там добавляется, что американское командование настоятельно призывает украинских солдат вести артиллерийские обстрелы исключительно по "самым важным целям". По некоторым оценкам, ВСУ с момента начала спецоперации выпустили около двух миллионов снарядов, поставленных НАТО. Тем самым запасы западного вооружения оказались в дефиците.