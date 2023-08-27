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27 августа, 15:03

Не евро и не юань: Немецкий экономист назвал валюту, которая может заменить доллар

WirtschaftsWoche: Индийская рупия может стать основным конкурентом доллара

Индийская рупия может стать основным конкурентом американского доллара, заявил немецкий экономист Герберт Дитер в статье WirtschaftsWoche.

По его словам, активное применение американских санкций, в том числе против России и Ирана, нанесло вред самому Вашингтону и повлияло на позиции доллара в мировой экономике. Всё чаще мировые страны начинают использовать другие валюты, опасаясь возможной блокировки средств.

Это, в свою очередь, негативно сказывается на статусе доллара как основной мировой резервной валюты, однако влияет на рост позиций его альтернатив — евро, юаня и фунта. При этом наибольший потенциал имеет индийская рупия, которая даже может стать ведущей региональной валютой, если и дальше сохранит высокие темпы экономического роста и последовательную внеблоковую позицию.

Эксперты не исключают, что геополитическая напряжённость сохранится и будет оказывать серьёзное влияние на валютные отношения, в результате чего доля доллара на мировых рынках продолжит снижаться.

Россиянам рассказали, нужно ли сейчас менять доллары и евро

Россиянам рассказали, нужно ли сейчас менять доллары и евро

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записи Владимира Жириновского, который предлагал отказаться от американского доллара ещё в 2018 году. Политик потребовал распустить все международные организации, чтобы были лишь Лига наций в Европе, ОАГ в Америке и ОАЕ в Африке, а также призывал всех перевести на национальные валюты и языки.

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Getty Images / triloks

Николь Вербер
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