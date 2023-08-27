Не евро и не юань: Немецкий экономист назвал валюту, которая может заменить доллар

Индийская рупия может стать основным конкурентом американского доллара, заявил немецкий экономист Герберт Дитер в статье WirtschaftsWoche.

По его словам, активное применение американских санкций, в том числе против России и Ирана, нанесло вред самому Вашингтону и повлияло на позиции доллара в мировой экономике. Всё чаще мировые страны начинают использовать другие валюты, опасаясь возможной блокировки средств.

Это, в свою очередь, негативно сказывается на статусе доллара как основной мировой резервной валюты, однако влияет на рост позиций его альтернатив — евро, юаня и фунта. При этом наибольший потенциал имеет индийская рупия, которая даже может стать ведущей региональной валютой, если и дальше сохранит высокие темпы экономического роста и последовательную внеблоковую позицию.

Эксперты не исключают, что геополитическая напряжённость сохранится и будет оказывать серьёзное влияние на валютные отношения, в результате чего доля доллара на мировых рынках продолжит снижаться.