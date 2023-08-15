Россиянам рассказали, нужно ли сейчас менять доллары и евро
Эксперт Колташов порекомендовал не менять небольшие суммы валюты
Скромные валютные накопления, оставшиеся, например, с последнего отпуска, продавать бессмысленно. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
По его словам, пару сотен евро или долларов можно оставить для другой зарубежной поездки, к тому же при обмене немалая часть потеряется на комиссионных. В случае же с приличными суммами, продолжил эксперт, необходимо осознавать и брать всю финансовую ответственность на себя.
"Курс угадать сложно, каждый должен осознавать эти риски. К тому же не факт, что рубль окрепнет после повышения ключевой ставки, — такое мы тоже наблюдали", — предупредил он.
Напомним, сегодня Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 12% годовых. Там объяснили это решение необходимостью "ограничения рисков для ценовой стабильности". Сразу после этого рубль заметно укрепился: доллар упал до 95,95 рубля, а евро — до 104,84 рубля. Причём регулятор допускает дальнейшее повышение ставки.
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