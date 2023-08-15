Россиянам рассказали, нужно ли сейчас менять доллары и евро

По его словам, пару сотен евро или долларов можно оставить для другой зарубежной поездки, к тому же при обмене немалая часть потеряется на комиссионных. В случае же с приличными суммами, продолжил эксперт, необходимо осознавать и брать всю финансовую ответственность на себя.