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27 августа, 15:33

Крупнейший авианосец США с 4,5 тысячи солдат зашёл в порт Антальи

Американский авианосец ВМС "Джеральд Р. Форд" прибыл в порт Турции

<p>Авианосец USS Gerald R. Ford<em style="font-style: italic;">. </em>Фото <em style="font-style: italic;">© </em><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Gerald_R._Ford#/media/File:USS_Gerald_R._Ford_(CVN-78)_underway_in_the_Atlantic_Ocean_on_9_October_2022_(221009-N-TL968-1248).JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>/ ВМС США</p>

Авианосец USS Gerald R. Ford. Фото © Wikipedia / ВМС США

В турецкий порт в Анталье зашёл крупнейший в мире авианосец военно-морских сил (ВМС) США USS Gerald R. Ford ("Джеральд Р. Форд"). Об этом сообщило местное агентство Анадолу.

"Экипаж судна "Джеральд Р. Форд" прогулялся по Анталье и сделал покупки. Туристы и жители Антальи в свою очередь с интересом наблюдают за кораблём", — уточнил директора порта Озгют Серт.

По его данным, на борту 4,5 тысячи членов экипажа. Глава порта считает, что появление у берегов Турции такого судна "внесёт значительный вклад в экономику страны". Оперативный штаб ВМС США назвал заход корабля плановым.

"Группа эскадренного авианосца Gerald R. Ford совместно с нашими партнёрами из Турецкого военно-морского и военно-воздушного флотов провела ряд учений в различных областях, прежде чем достичь Антальи. Эти учения укрепили наши связи с Турцией и продвинули наши цели по совместной работе в области морских тактических методов и процедур", — заявил командующий 12-м ударным авианосцем эскадренной группы, контр-адмирал Эрик Дж. Эслих.

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Татьяна Миссуми
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