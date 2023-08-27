Крупнейший авианосец США с 4,5 тысячи солдат зашёл в порт Антальи

В турецкий порт в Анталье зашёл крупнейший в мире авианосец военно-морских сил (ВМС) США USS Gerald R. Ford ("Джеральд Р. Форд"). Об этом сообщило местное агентство Анадолу.

"Экипаж судна "Джеральд Р. Форд" прогулялся по Анталье и сделал покупки. Туристы и жители Антальи в свою очередь с интересом наблюдают за кораблём", — уточнил директора порта Озгют Серт.

По его данным, на борту 4,5 тысячи членов экипажа. Глава порта считает, что появление у берегов Турции такого судна "внесёт значительный вклад в экономику страны". Оперативный штаб ВМС США назвал заход корабля плановым.

"Группа эскадренного авианосца Gerald R. Ford совместно с нашими партнёрами из Турецкого военно-морского и военно-воздушного флотов провела ряд учений в различных областях, прежде чем достичь Антальи. Эти учения укрепили наши связи с Турцией и продвинули наши цели по совместной работе в области морских тактических методов и процедур", — заявил командующий 12-м ударным авианосцем эскадренной группы, контр-адмирал Эрик Дж. Эслих.