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Опубликовано 27 августа 2023, 15:34
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Два мирных жителя Горловки ранены при обстреле ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил о двух раненных в результате обстрела ВСУ

Украинская армия обстреляла Горловку Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате обстрела с позиций украинских террористов ранены двое мирных жителей Центрально-Городского района Горловки", — написал он в телеграм-канале.

В течение этих суток украинские военные дважды ударили по городу — в 17:00 и 17:05 (мск). Всего было выпущено восемь снарядов калибра 152 миллиметра, которые прилетели в Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки, уточнили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке
ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке

Накануне сообщалось, что обстрел ВСУ, которому 26 августа подвергся Калининский район Горловки ДНР, повредил АЗС. Украинские артиллеристы нанесли два удара снарядами калибра 152 миллиметра.

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ТАСС / Николай Тришин

Татьяна Миссуми
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