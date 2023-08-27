Два мирных жителя Горловки ранены при обстреле ВСУ

В течение этих суток украинские военные дважды ударили по городу — в 17:00 и 17:05 (мск). Всего было выпущено восемь снарядов калибра 152 миллиметра, которые прилетели в Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки, уточнили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.