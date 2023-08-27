Кадыров показал плачевные для ВСУ итоги наступления на Клещеевском направлении

Российские войска жёстко пресекли попытку ВСУ перейти в наступление на Клещеевском направлении в ДНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров и показал видео уничтоженной техники и живой силы противника.

ВС РФ пресекли попытку ВСУ перейти в наступление на Клещеевском направлении в ДНР. Видео © T.me / Kadyrov_95

"И снова возвращаемся к фронтовым сводкам с Клещеевского направления. <…> На новых кадрах вы видите результаты, достигнутые спецназом "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады армейского корпуса под грамотным руководством дорогого брата, боевого генерала Апты Алаудинова", — написал политик в телеграм-канале.

Съёмка ведётся с дрона-разведчика. Бойцы ВСУ попытались на танках прорваться через российские позиции, но попали под обстрел. Украинские военные тут же бросились укрываться в соседних лесопосадках, но их точно накрыла наша артиллерия. "Плачевные итоги для подразделений ВСУ", — резюмировал Кадыров.