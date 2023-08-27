ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 августа 2023, 16:40
9242

Кадыров показал плачевные для ВСУ итоги наступления на Клещеевском направлении

Российские войска жёстко пресекли попытку ВСУ перейти в наступление на Клещеевском направлении в ДНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров и показал видео уничтоженной техники и живой силы противника.

ВС РФ пресекли попытку ВСУ перейти в наступление на Клещеевском направлении в ДНР. Видео © T.me / Kadyrov_95

"И снова возвращаемся к фронтовым сводкам с Клещеевского направления. <…> На новых кадрах вы видите результаты, достигнутые спецназом "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады армейского корпуса под грамотным руководством дорогого брата, боевого генерала Апты Алаудинова", написал политик в телеграм-канале.

Съёмка ведётся с дрона-разведчика. Бойцы ВСУ попытались на танках прорваться через российские позиции, но попали под обстрел. Украинские военные тут же бросились укрываться в соседних лесопосадках, но их точно накрыла наша артиллерия. "Плачевные итоги для подразделений ВСУ", — резюмировал Кадыров.

Российские силы уничтожили до 80% бойцов элитной бригады из "Гвардии наступления Украины"
Российские силы уничтожили до 80% бойцов элитной бригады из "Гвардии наступления Украины"

Ранее спецназ "Ахмат" атакой отряда беспилотников нанёс серьёзный урон ВСУ на Клещеевском и Андреевском направлениях. Украинские военные понесли потери в бронетехнике и личном составе.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Рамзан Кадыров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar