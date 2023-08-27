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27 августа, 17:34

Сборная Китая впервые взяла золото ЧМ по художественной гимнастике

<p>Обложка © ТАСС / ZUMA / Filippo Tomasi / IPA Sport</p>

Обложка © ТАСС / ZUMA / Filippo Tomasi / IPA Sport

Сборная Китая впервые в истории выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике, заняв первое место в групповой дисциплине с пятью кольцами. Финал первенства проводился в Валенсии.

Сборная Китая завоевала первое место чемпионата, набрав 36,550 балла. На втором месте — команда Испании с результатом 36,100 балла. Бронзу забрала Италия — 35,850 балла.

Помимо золота команда из КНР заработала две серебряные медали и благодаря этому расположилась в медальном зачёте на четвёртом месте. Первое место выиграла команда Германии с пятью золотыми и одной серебряной медалью, второе — сборная Израиля, взяв два золота и одну бронзу, а третье — Болгария, забрав одно золото, два серебра и одну бронзу. Стоит отметить, что все пять золотых медалей германской сборной принесла 16-летняя уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева.

Должность тренера сборной Китая с 2022 года занимает двукратная олимпийская чемпионка из России Анастасия Близнюк. Она выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. За свою карьеру в мировых первенствах она получила шесть золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую.

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В марте этого года главный тренер сборной России по художественной гимнастике, президент Всероссийской федерации Ирина Винер отстранена от работы в международных соревнованиях на два года. Срок будет отсчитываться после снятия защитных мер федерации, заключающихся в недопуске россиян на международные старты.

Юрий Лысенко
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