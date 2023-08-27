Сборная Китая впервые взяла золото ЧМ по художественной гимнастике

Сборная Китая впервые в истории выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике, заняв первое место в групповой дисциплине с пятью кольцами. Финал первенства проводился в Валенсии.

Сборная Китая завоевала первое место чемпионата, набрав 36,550 балла. На втором месте — команда Испании с результатом 36,100 балла. Бронзу забрала Италия — 35,850 балла.

Помимо золота команда из КНР заработала две серебряные медали и благодаря этому расположилась в медальном зачёте на четвёртом месте. Первое место выиграла команда Германии с пятью золотыми и одной серебряной медалью, второе — сборная Израиля, взяв два золота и одну бронзу, а третье — Болгария, забрав одно золото, два серебра и одну бронзу. Стоит отметить, что все пять золотых медалей германской сборной принесла 16-летняя уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева.

Должность тренера сборной Китая с 2022 года занимает двукратная олимпийская чемпионка из России Анастасия Близнюк. Она выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. За свою карьеру в мировых первенствах она получила шесть золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую.