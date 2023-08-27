В Британии раскрыли источник разведданных для атак дронов ВСУ на Москву

Операторы беспилотников ВСУ используют предоставленные Западом данные о расположении ПВО и радаров при атаках на территорию России. Об этом сообщает Economist со ссылкой на источники, близкие к разработчикам украинских дронов.

"Они (операторы беспилотников. — Прим. Лайфа) собирают разведданные [часто от западных партнёров] о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО", — говорится в сообщении издания.

По данным источника издания, добраться до цели удаётся далеко не всем дронам. Он рассказал, что до зоны поражения добирается не более 35–40% БПЛА.