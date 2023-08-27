В Британии раскрыли источник разведданных для атак дронов ВСУ на Москву
Economist: ВСУ используют данные Запада при атаках дронами на территории России
Операторы беспилотников ВСУ используют предоставленные Западом данные о расположении ПВО и радаров при атаках на территорию России. Об этом сообщает Economist со ссылкой на источники, близкие к разработчикам украинских дронов.
"Они (операторы беспилотников. — Прим. Лайфа) собирают разведданные [часто от западных партнёров] о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО", — говорится в сообщении издания.
По данным источника издания, добраться до цели удаётся далеко не всем дронам. Он рассказал, что до зоны поражения добирается не более 35–40% БПЛА.
А ещё в тексте говорится, что Украина больше не обладает преимуществом в дронах перед Россией, которое якобы было у неё на начало СВО. По мнению источника журнала, близкого к украинскому главнокомандующему, стороны достигли паритета в количестве беспилотников.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 26 августа на подлёте к столице был уничтожен дрон. Беспилотник удалось сбить в Истринском районе Подмосковья. А в ночь на 23 августа после падения дрона в районе "Москва-Сити" выбило окна в соседних домах.
Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency