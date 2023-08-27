Павла Астахова 6 часов продержали на КПП в Грузии и развернули без объяснения причин

Пограничники Грузии не позволили российскому адвокату Павлу Астахову проехать через их страну в Турцию для съёмок документального фильма. Об этом в телеграм-канале сообщил генеральный директор канала "Спас" и телеведущий Борис Корчевников.

"Продержав шесть часов на границе без объяснений и отобрав документы, досмотрев все личные вещи, расспросив про книгу Павла по спасовскому проекту "Простые чудеса" и даже найдя в Интернете его фото с Путиным, пограничники впихнули какой-то протокол на грузинском и английском и, сославшись на какие-то высокие кабинеты в Тбилиси, развернули", — написал Корчевников.

Телеведущий объяснил, что адвокат вместе со съёмочной группой "Спаса" работает над фильмом о Ноевом ковчеге и Великом потопе. Они закончили съёмки в Армении и пересекали армянскую границу с Грузией, чтобы попасть в Турцию к горе Арарат.

Адвокат в беседе с журналистами назвал поведение грузинских пограничников провокацией и произволом. Инцидент случился в пятницу, сейчас вся съёмочная группа уже в сборе в Турции, работа над фильмом продолжилась. Чтобы доехать до Арарата, Астахову пришлось возвращаться в Армению, а уже потом через Стамбул — к месту назначения.