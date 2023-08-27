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Регион
Опубликовано 27 августа 2023, 17:45
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Трое детей пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Трое детей пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. У них диагностированы осколочные ранения и контузии.

"Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на 1-й площадке Куйбышевского района попали трое подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения. С осколочными ранениями и контузиями доставлены в медучреждения города", написал он в телеграм-канале.

ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке
ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке

Также сегодня ВСУ обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики. Как сообщил мэр города Иван Приходько, ранено два человека.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
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