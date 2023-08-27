Регион

Уведомления отключены

27 августа, 17:45

Трое детей пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Трое детей пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. У них диагностированы осколочные ранения и контузии.

"Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на 1-й площадке Куйбышевского района попали трое подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения. С осколочными ранениями и контузиями доставлены в медучреждения города", написал он в телеграм-канале.

ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке

ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке

Также сегодня ВСУ обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики. Как сообщил мэр города Иван Приходько, ранено два человека.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров