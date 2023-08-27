Трое детей пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. У них диагностированы осколочные ранения и контузии.

"Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на 1-й площадке Куйбышевского района попали трое подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения. С осколочными ранениями и контузиями доставлены в медучреждения города", — написал он в телеграм-канале.