Олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов умер в 56 лет

На 57-м году жизни скончался олимпийский чемпион Игр в Сеуле 1988 года, заслуженный тренер РФ, фехтовальщик Анвар Ибрагимов, сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России. Там выразили соболезнования родным и близким атлета.

Информацию о прощании с Ибрагимовым обещают опубликовать позже. Помимо "золота" из Сеула у Анвара Ибрагимова есть серебряные и бронзовые медали мировых чемпионатов.

Ранее стало известно о смерти баскетболиста Сергея Бабкова, игравшего в сборных СССР и России, ему было 56 лет. Он дважды забирал серебро на чемпионатах мира — в 1994-м и 1998 году. Также выигрывал на чемпионатах Европы — серебро в 1993-м и бронзу в 1997 году.