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27 августа, 18:22

Олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов умер в 56 лет

<p>Олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов. Фото © ТАСС / Александр Яковлев </p>

Олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

На 57-м году жизни скончался олимпийский чемпион Игр в Сеуле 1988 года, заслуженный тренер РФ, фехтовальщик Анвар Ибрагимов, сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России. Там выразили соболезнования родным и близким атлета.

"Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам Анвара Камилевича. Светлая память", — говорится в опубликованном сообщении.

Информацию о прощании с Ибрагимовым обещают опубликовать позже. Помимо "золота" из Сеула у Анвара Ибрагимова есть серебряные и бронзовые медали мировых чемпионатов.

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Умер легендарный итальянский тренер "Рима" и "Болоньи" Карло Маццоне

Ранее стало известно о смерти баскетболиста Сергея Бабкова, игравшего в сборных СССР и России, ему было 56 лет. Он дважды забирал серебро на чемпионатах мира — в 1994-м и 1998 году. Также выигрывал на чемпионатах Европы — серебро в 1993-м и бронзу в 1997 году.

Матвей Константинов
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