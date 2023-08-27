Олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов умер в 56 лет
Олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов. Фото © ТАСС / Александр Яковлев
На 57-м году жизни скончался олимпийский чемпион Игр в Сеуле 1988 года, заслуженный тренер РФ, фехтовальщик Анвар Ибрагимов, сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России. Там выразили соболезнования родным и близким атлета.
"Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам Анвара Камилевича. Светлая память", — говорится в опубликованном сообщении.
Информацию о прощании с Ибрагимовым обещают опубликовать позже. Помимо "золота" из Сеула у Анвара Ибрагимова есть серебряные и бронзовые медали мировых чемпионатов.
Ранее стало известно о смерти баскетболиста Сергея Бабкова, игравшего в сборных СССР и России, ему было 56 лет. Он дважды забирал серебро на чемпионатах мира — в 1994-м и 1998 году. Также выигрывал на чемпионатах Европы — серебро в 1993-м и бронзу в 1997 году.