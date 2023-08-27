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27 августа, 18:40

Голову кабана подбросили к Генконсульству Марокко на Корсике

У входа в Генеральное консульство Марокко на французском острове Корсика нашли голову кабана. Об этом сообщается в материале Agence France-Presse (AFP).

"Результатов расследования пока нет", прокомментировала случившееся генеральный консул Марокко на Корсике Нажуа Эль-Беррак.

В материале уточнили, что на Корсике проживает много марокканцев. Их доля составляет 30% от проживающих на острове мигрантов.

Марокко отзывает посла из Швеции из-за инцидента с Кораном в Стокгольме

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А ранее стало известно, что власти Алжира отказались открывать воздушное пространство для военных самолётов Франции на случай возможной интервенции в Нигер.

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Corsematin.com

Юрий Лысенко
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