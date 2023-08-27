Голову кабана подбросили к Генконсульству Марокко на Корсике

У входа в Генеральное консульство Марокко на французском острове Корсика нашли голову кабана. Об этом сообщается в материале Agence France-Presse (AFP).

"Результатов расследования пока нет", — прокомментировала случившееся генеральный консул Марокко на Корсике Нажуа Эль-Беррак.

В материале уточнили, что на Корсике проживает много марокканцев. Их доля составляет 30% от проживающих на острове мигрантов.