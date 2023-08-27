Нацбанк Венгрии заявил о готовности присоединиться к зоне евро в конце 2024 года
Венгрия сможет соответствовать Маастрихтским критериям для присоединения к зоне евро к концу 2024 года. Об этом заявил председатель Финансового совета Венгрии Арпад Ковач, выступая в Торгово-промышленной палате области Фейер в Секешфехерваре.
Он напомнил, что эти критерии изложены в Договоре о Евросоюзе 1992 года и по ним оцениваются финансовая система, уровень цен и стабильность валютного курса потенциального члена еврозоны.
Ковач выступал с аналогичным заявлением ещё в мае. Он прогнозировал, что к лету 2024 года рост потребительских цен в Венгрии может сократиться до 3%, государственный долг станет ниже 70% ВВП, а дефицит бюджета составит примерно 2,9%.
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