Нацбанк Венгрии заявил о готовности присоединиться к зоне евро в конце 2024 года

Венгрия сможет соответствовать Маастрихтским критериям для присоединения к зоне евро к концу 2024 года. Об этом заявил председатель Финансового совета Венгрии Арпад Ковач, выступая в Торгово-промышленной палате области Фейер в Секешфехерваре.

Он напомнил, что эти критерии изложены в Договоре о Евросоюзе 1992 года и по ним оцениваются финансовая система, уровень цен и стабильность валютного курса потенциального члена еврозоны.