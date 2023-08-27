Итальянец Роберто Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии по футболу

Срок действия контракта не уточняется. Ранее некоторые издания сообщали, что он рассчитан до чемпионата мира 2026 года.

Роберто Манчини 58 лет. О его уходе с поста главного тренера сборной Италии стало известно в августе нынешнего года. Он работал с командой с мая 2018-го и привёл её к победе в чемпионате Европы – 2020. За свою тренерскую карьеру возглавлял также итальянские "Фиорентину", "Лацио", "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай" и российский "Зенит".