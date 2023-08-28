Разлив нефти произошёл в Персидском заливе

Нефтяные пятна обнаружены в иранской акватории Персидского залива. Горючая жидкость заволокла водную поверхность в районе нефтепровода, проходящего вдоль морского пути от острова Харк к порту Генаве.

Как уточнил глава Организации охраны окружающей среды по иранской провинции Бушер Абд ар-Рахман Морадзаде, к месту прорыва топливной магистрали были направлены нефтемусоросборщики. Предпринимаются попытки локализовать разлив, добавил он в интервью агентству Tasnim.

"О разливе было сообщено в Главное управление портов и морского судоходства Ирана, а также на нефтяной терминал на острове Харк для локализации разлива", — отметил чиновник.