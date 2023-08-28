Курильщикам на заметку: Названы продукты – нейтрализаторы никотина в организме

Для выведения никотина и других интоксикантов из организма любителям сигарет достаточно добавить в рацион несколько простых продуктов. Их перечислила диетолог Мария Капралова.

По словам специалиста, наиболее эффективным средством в борьбе с вредными веществами является гранат, который улучшает качество крови и очищает организм. Похожими свойствами обладают цитрусовые.

"Апельсины и лимоны способствуют ускорению обмена веществ и разгоняют метаболизм. А корень имбиря поддерживает иммунитет, помогает ему бороться с различного рода токсинами, а также снижает тягу к курению", — рассказала Капралова "Газете.ru".

Для борьбы с депрессией без сигарет курильщикам стоит почаще налегать на капусту и свежую зелень. Компанию им могут составить киви или брокколи. Они нормализуют обменные процессы и выводят из организма токсины, подытожила диетолог.