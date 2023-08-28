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27 августа, 23:49

Курильщикам на заметку: Названы продукты – нейтрализаторы никотина в организме

Диетолог Капралова: Гранат и лимон позволят очистить организм от никотина

Для выведения никотина и других интоксикантов из организма любителям сигарет достаточно добавить в рацион несколько простых продуктов. Их перечислила диетолог Мария Капралова.

По словам специалиста, наиболее эффективным средством в борьбе с вредными веществами является гранат, который улучшает качество крови и очищает организм. Похожими свойствами обладают цитрусовые.

"Апельсины и лимоны способствуют ускорению обмена веществ и разгоняют метаболизм. А корень имбиря поддерживает иммунитет, помогает ему бороться с различного рода токсинами, а также снижает тягу к курению", — рассказала Капралова "Газете.ru".

Путь к бронхиту и онкологии: Что происходит с организмом всего из-за пары сигарет в день

Путь к бронхиту и онкологии: Что происходит с организмом всего из-за пары сигарет в день

Для борьбы с депрессией без сигарет курильщикам стоит почаще налегать на капусту и свежую зелень. Компанию им могут составить киви или брокколи. Они нормализуют обменные процессы и выводят из организма токсины, подытожила диетолог.

Серьёзную угрозу для здоровья представляют не только сигареты, но и их современный аналог — вейпы. По данным американских учёных, "электронки" значительно повышают риск инсульта у людей до 25 лет.

Обложка ©

Freepik

Илья Пушкарев
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