Курильщикам на заметку: Названы продукты – нейтрализаторы никотина в организме
Диетолог Капралова: Гранат и лимон позволят очистить организм от никотина
Для выведения никотина и других интоксикантов из организма любителям сигарет достаточно добавить в рацион несколько простых продуктов. Их перечислила диетолог Мария Капралова.
По словам специалиста, наиболее эффективным средством в борьбе с вредными веществами является гранат, который улучшает качество крови и очищает организм. Похожими свойствами обладают цитрусовые.
"Апельсины и лимоны способствуют ускорению обмена веществ и разгоняют метаболизм. А корень имбиря поддерживает иммунитет, помогает ему бороться с различного рода токсинами, а также снижает тягу к курению", — рассказала Капралова "Газете.ru".
Для борьбы с депрессией без сигарет курильщикам стоит почаще налегать на капусту и свежую зелень. Компанию им могут составить киви или брокколи. Они нормализуют обменные процессы и выводят из организма токсины, подытожила диетолог.
Серьёзную угрозу для здоровья представляют не только сигареты, но и их современный аналог — вейпы. По данным американских учёных, "электронки" значительно повышают риск инсульта у людей до 25 лет.
Freepik