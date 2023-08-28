Главу МИД ПНЕ Ливии аль-Манкуш отстранили после встречи с израильским министром

Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил от должности главу МИД страны Наджлу аль-Манкуш. Поводом для отставки дипломата послужила её недавняя встреча с израильским коллегой Эли Коэном.

Первые в истории переговоры министров двух стран состоялись на прошлой неделе в Италии. Главы внешнеполитических ведомств обсудили сотрудничество государств и обменялись мнениями о методах сохранения наследия евреев. Новость о встрече дипломатов спровоцировала в Ливии массовые протесты. Участники акций требовали немедленной отставки аль-Манкуш.

"Премьер-министр Абдель Хамид Дбейба отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш в качестве предупредительной меры", — сообщили в пресс-службе ПНЕ, добавив, что в отношении дипломата будет проведено расследование.