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Опубликовано 28 августа 2023, 03:08

Главу МИД ПНЕ Ливии аль-Манкуш отстранили после встречи с израильским министром

Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил от должности главу МИД страны Наджлу аль-Манкуш. Поводом для отставки дипломата послужила её недавняя встреча с израильским коллегой Эли Коэном.

Первые в истории переговоры министров двух стран состоялись на прошлой неделе в Италии. Главы внешнеполитических ведомств обсудили сотрудничество государств и обменялись мнениями о методах сохранения наследия евреев. Новость о встрече дипломатов спровоцировала в Ливии массовые протесты. Участники акций требовали немедленной отставки аль-Манкуш.

"Премьер-министр Абдель Хамид Дбейба отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш в качестве предупредительной меры", — сообщили в пресс-службе ПНЕ, добавив, что в отношении дипломата будет проведено расследование.

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Между тем на прошлой неделе Ливию посетила делегация МО России во главе с генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым. В рамках поездки были проведены переговоры о совместной борьбе двух государств с терроризмом.

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ТАСС / STR

Илья Пушкарев
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