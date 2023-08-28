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28 августа, 01:14

Американские солдаты массово оглохли из-за бракованных берушей

Bloomberg: Компания 3M возместит $5,5 млрд за бракованные беруши для армии США

Обнаруженный дефект в противошумных вкладышах для военнослужащих армии США обойдётся американской компании 3M в 5,5 миллиарда долларов. Такую выплату произведёт холдинг для урегулирования свыше 300 тысяч исков, передаёт Bloomberg.

По данным издания, поставленные в войска беруши оказались малоэффективными. Использование бракованных ушных вкладышей обернулось для многих солдат ухудшением слуха. Озвученную сумму 3M будет выплачивать на протяжении пяти лет.

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ТАСС / ZURAB KURTSIKIDZE

Илья Пушкарев
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