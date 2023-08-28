Американские солдаты массово оглохли из-за бракованных берушей
Bloomberg: Компания 3M возместит $5,5 млрд за бракованные беруши для армии США
Обнаруженный дефект в противошумных вкладышах для военнослужащих армии США обойдётся американской компании 3M в 5,5 миллиарда долларов. Такую выплату произведёт холдинг для урегулирования свыше 300 тысяч исков, передаёт Bloomberg.
По данным издания, поставленные в войска беруши оказались малоэффективными. Использование бракованных ушных вкладышей обернулось для многих солдат ухудшением слуха. Озвученную сумму 3M будет выплачивать на протяжении пяти лет.
Ранее Лайф рассказывал, что Соединённые Штаты столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов. Об этом говорит просьба Пентагона к ВСУ экономить снаряды и обстреливать лишь самые важные цели.
ТАСС / ZURAB KURTSIKIDZE