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28 августа, 01:31

Озвучена задолженность Google перед российскими кредиторами

ТАСС: Задолженность Google перед российскими кредиторами превысила 20 млрд руб.

Российские кредиторы Google намерены ходатайствовать о банкротстве компании в РФ и об открытии в отношении неё конкурсного производства. Денежная задолженность перед ними уже превысила 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Сумма денежных требований к Google кредиторов, принявших участие в первом собрании, составляет 97,2% от общей. При этом дебиторская задолженность российского подразделения составляет уже более 27 миллиардов рублей. Долг по обязательным платежам составил 85,7 миллиона рублей, а по оплате труда сотрудников — 271,2 миллиона рублей.

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А ранее Мировой суд Москвы признал компанию Google виновной за неудаление недостоверных сведений о российской спецоперации на Украине. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере трёх миллионов рублей.

Обложка ©

flickr.com / dorombach

Лариса Сафронова
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