Озвучена задолженность Google перед российскими кредиторами

Российские кредиторы Google намерены ходатайствовать о банкротстве компании в РФ и об открытии в отношении неё конкурсного производства. Денежная задолженность перед ними уже превысила 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Сумма денежных требований к Google кредиторов, принявших участие в первом собрании, составляет 97,2% от общей. При этом дебиторская задолженность российского подразделения составляет уже более 27 миллиардов рублей. Долг по обязательным платежам составил 85,7 миллиона рублей, а по оплате труда сотрудников — 271,2 миллиона рублей.