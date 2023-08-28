В России планируют запустить СБП для ценных бумаг

В следующем году в России планируется запустить систему быстрых переводов ценных бумаг частных инвесторов от одного брокера к другому. Об этом рассказал "Известиям" Виктор Жидков, председатель правления Национального расчётного депозитария (НРД), на базе которого будет работать сервис.

Он сообщил, что НРД начнёт тестировать систему уже в конце этого года, и выразил надежду, что до конца 2023-го будут приняты необходимые поправки в Налоговый кодекс и закон о ценных бумагах, чтобы можно было перейти от тестирования к реализации.

В Центробанке и Госдуме поддерживают инициативу НРД по созданию такого сервиса. В целом эксперты считают, что нововведение поможет сократить процесс переводов активов физлиц с нескольких дней до нескольких часов и удешевит услугу, а также повысит конкуренцию среди профучастников. На сегодняшний день не все из них разрешают переводить ценные бумаги другим брокерам, в итоге клиенты вынуждены продавать их или оставаться в старой компании.