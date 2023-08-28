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28 августа, 04:16

Во Франции запретят школьникам носить мусульманскую одежду

Французские власти планируют запретить носить в школах абайи — традиционные мусульманские женские платья, надевающиеся поверх обычной одежды и полностью закрывающие тело. Об этом в эфире телеканала TF1 сообщил новый министр национального образования и по делам молодёжи Габриэль Атталь.

Он отметил, что школа в республике построена в числе прочего на таком принципе, как светскость. То есть, когда учитель входит в класс, он не должен быть в состоянии определить религию учеников, просто посмотрев на них. Министр собирается на следующей неделе обсудить с руководством школ, как внедрять этот запрет.

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А ранее Лайф писал, что в Швеции неизвестные прислали на дом служителям мечети в Упсале сожжённые экземпляры Корана. Общественники в очередной раз призвали власти пересмотреть закон, разрешающий сжигать Священное Писание.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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