В Китае объяснили, почему Запад утратил доверие развивающихся стран
GT: Из-за зацикленности на Украине Запад лишился связи с развивающимися странами
Излишнее внимание Запада к ситуации на Украине вызвало раздражение развивающихся стран. Об этом говорится в материале газеты Global Times.
Обозреватель Мартин Жак отмечает, что большинство этих государств не поддержали западную позицию по Украине. Наоборот, они всё больше "злились и отчуждались" из-за игнорирования их проблем и акцента на украинском вопросе.
По мнению журналиста, Запад полагал само собой разумеющимся, что развивающиеся страны будут ориентироваться на его мнение в ситуации продолжающегося конфликта. На деле же многие из них отказались присоединяться к антироссийским санкциям, эффективность которых в результате этого оказалась ниже ожидаемой.
Жак делает следующий вывод: Запад должен признать, что его мнение не является единственно важным. Нельзя игнорировать проблемы развивающихся государств и многополярность в мировой политике.
Ранее Лайф писал, что западные СМИ обескуражены заявками на вступление в БРИКС более 20 стран развивающегося мира. По словам доцента Финансового университета Геворга Мирзаяна, западные политики долго убеждали себя и всех остальных, что их модель развития — единственно возможная и привлекательная в мире. А теперь эти убеждения разрушаются созданием иной — пугающей Запад — альтернативы.
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