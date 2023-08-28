Излишнее внимание Запада к ситуации на Украине вызвало раздражение развивающихся стран. Об этом говорится в материале газеты Global Times.

Обозреватель Мартин Жак отмечает, что большинство этих государств не поддержали западную позицию по Украине. Наоборот, они всё больше "злились и отчуждались" из-за игнорирования их проблем и акцента на украинском вопросе.

По мнению журналиста, Запад полагал само собой разумеющимся, что развивающиеся страны будут ориентироваться на его мнение в ситуации продолжающегося конфликта. На деле же многие из них отказались присоединяться к антироссийским санкциям, эффективность которых в результате этого оказалась ниже ожидаемой.

Жак делает следующий вывод: Запад должен признать, что его мнение не является единственно важным. Нельзя игнорировать проблемы развивающихся государств и многополярность в мировой политике.