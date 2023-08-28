Пара российских снайперов помогла ликвидировать группу военных ВСУ

Двое снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск в течение одной ночи обнаружили и уничтожили наблюдателя противника, а также помогли артиллеристам в ликвидации группы из десяти военнослужащих ВСУ. Об этом РИА "Новости" рассказал российский снайпер.

Эта пара военных должна была действовать ночью, чтобы доставить врагу максимальный дискомфорт. Выполнять задание приходилось на расстоянии 700 метров от украинских позиций. По словам снайпера, нужно ждать, когда противник проявит неосторожность: воспользуется фонариком, закурит либо зажжёт свечу. Если же военных на позиции много, из-за оплошности одного целью становится вся группа.