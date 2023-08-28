Российские артиллеристы точным огнём отправили натовскую гаубицу в утиль

Натовская гаубица FH-70 уничтожена российскими артиллеристами на Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы. Также расчёты нанесли огневое поражение скоплению украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, высокая эффективность работы орудий была достигнута благодаря использованию БПЛА в роли целеуказателя и корректировщика. Расход боеприпасов для ликвидации целей оказался минимальным.