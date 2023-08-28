Российские артиллеристы точным огнём отправили натовскую гаубицу в утиль
МО РФ: Артиллеристы ЦВО поразили натовскую гаубицу FH-70 под Красным Лиманом
Натовская гаубица FH-70 уничтожена российскими артиллеристами на Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы. Также расчёты нанесли огневое поражение скоплению украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, высокая эффективность работы орудий была достигнута благодаря использованию БПЛА в роли целеуказателя и корректировщика. Расход боеприпасов для ликвидации целей оказался минимальным.
"Расчёты буксируемых гаубиц Д-20 и "Мста-Б" ЦВО в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70", — цитирует заявление МО РИА "Новости".
Тем временем ВСУ продолжают ежедневно терять сотни солдат и десятки единиц техники, пытаясь оправдать название "контрнаступления". Противник организует атаки на всех участках фронта, однако каждый раз терпит неудачу.
VK / Минобороны России