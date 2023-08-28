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Регион
Опубликовано 28 августа 2023, 03:27
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Российские артиллеристы точным огнём отправили натовскую гаубицу в утиль

МО РФ: Артиллеристы ЦВО поразили натовскую гаубицу FH-70 под Красным Лиманом

Натовская гаубица FH-70 уничтожена российскими артиллеристами на Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы. Также расчёты нанесли огневое поражение скоплению украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, высокая эффективность работы орудий была достигнута благодаря использованию БПЛА в роли целеуказателя и корректировщика. Расход боеприпасов для ликвидации целей оказался минимальным.

"Расчёты буксируемых гаубиц Д-20 и "Мста-Б" ЦВО в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70", — цитирует заявление МО РИА "Новости".

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Тем временем ВСУ продолжают ежедневно терять сотни солдат и десятки единиц техники, пытаясь оправдать название "контрнаступления". Противник организует атаки на всех участках фронта, однако каждый раз терпит неудачу.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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