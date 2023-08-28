В Южно-Сахалинске водитель иномарки сбил двух девочек на самокате на велодорожке
В Южно-Сахалинске иномарка сбила двух девочек, ехавших на самокате по велодорожке. Обложка © T.me / tochka_65
В Южно-Сахалинске водитель иномарки сбил двух несовершеннолетних девочек на самокате. Авария случилась в понедельник, 28 августа, в районе проспекта Победы.
Водитель автомобиля марки "Субару" сбил девочек, когда они ехали на самокате по велодорожке. В ОГИБДД Южно-Сахалинска сообщили, что в результате ДТП одну из несовершеннолетних госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф писал, что мужчина на электросамокате сбил мать с ребёнком на руках в Краснодаре. Малыш получил перелом ключицы.