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28 августа, 05:30

В Южно-Сахалинске водитель иномарки сбил двух девочек на самокате на велодорожке

<p>В Южно-Сахалинске иномарка сбила двух девочек, ехавших на самокате по велодорожке. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/tochka_65/17691" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tochka_65</a></p>

В Южно-Сахалинске иномарка сбила двух девочек, ехавших на самокате по велодорожке. Обложка © T.me / tochka_65

В Южно-Сахалинске водитель иномарки сбил двух несовершеннолетних девочек на самокате. Авария случилась в понедельник, 28 августа, в районе проспекта Победы.

Водитель автомобиля марки "Субару" сбил девочек, когда они ехали на самокате по велодорожке. В ОГИБДД Южно-Сахалинска сообщили, что в результате ДТП одну из несовершеннолетних госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

В Оренбургской области подростки на электросамокате погибли, столкнувшись с авто

В Оренбургской области подростки на электросамокате погибли, столкнувшись с авто

Ранее Лайф писал, что мужчина на электросамокате сбил мать с ребёнком на руках в Краснодаре. Малыш получил перелом ключицы.

Иван Косицын
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