В Южно-Сахалинске водитель иномарки сбил двух девочек на самокате на велодорожке

В Южно-Сахалинске водитель иномарки сбил двух несовершеннолетних девочек на самокате. Авария случилась в понедельник, 28 августа, в районе проспекта Победы.

Водитель автомобиля марки "Субару" сбил девочек, когда они ехали на самокате по велодорожке. В ОГИБДД Южно-Сахалинска сообщили, что в результате ДТП одну из несовершеннолетних госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.