В Таджикистане из-за сильных дождей погибли минимум 13 человек

В ряде районов Таджикистана в воскресенье, 27 августа, прошли сильные дожди. В результате непогоды погибли минимум 13 человек, большинство из них — жители города Вахдат. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Эмомали Рахмона.

Сильные дожди в Таджикистане. Видео © Twitter / nozjon

"Вчера из-за сильных дождей в городе Вахдат и районе Рудаки произошло стихийное бедствие, в результате которого погибли 13 человек, в том числе 11 человек в городе Вахдат и два человека в районе Рудаки", — указано в сообщении.

Ливень привёл к подтоплению дорог. Так, например, поток сошёл на дорогу Душанбе – Чанак, в результате инцидента было повреждено несколько авто, а трасса оказалась перекрыта. На месте работает техника для расчистки дороги. Глава государства поручил принять срочные меры по ликвидации последствий ЧП.