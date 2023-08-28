В Полтавской области Украины сообщили о разрушении производственного цеха

В Полтавской области Украины промышленный объект получил повреждения. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региональной администрации Дмитрий Лунин.

Вместе с тем на объекте полностью оказался разрушен производственный цех. Теперь там разбирают завалы. Объект находится в посёлке Гоголево Миргородского района.