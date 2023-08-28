В Полтавской области Украины сообщили о разрушении производственного цеха
Глава администрации Полтавской области Лунин: Повреждён промышленный объект
Пожар на промышленном объекте в Полтавской области. Обложка © Telegram / Политика страны
В Полтавской области Украины промышленный объект получил повреждения. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региональной администрации Дмитрий Лунин.
Вместе с тем на объекте полностью оказался разрушен производственный цех. Теперь там разбирают завалы. Объект находится в посёлке Гоголево Миргородского района.
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