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Опубликовано 28 августа 2023, 08:02
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На Западе пожаловались на трудности в "перевоспитании" военных ВСУ с советским опытом

FT: На Западе инструкторам тяжело обучать украинских военных с советским опытом

Западным инструкторам тяжело тренировать украинских командиров, которые ещё в советское время проходили основное обучение тактике ведения боя. В этом они признались в беседе с газетой Financial Times.

Так, один из немецких инструкторов отмечает, что старшие украинские командиры иногда "думают, что знают лучше". Кроме того, тренеры подметили: способности и возраст военных ВСУ, которых отправляют на обучение в западные страны, сильно разнятся. Так, одному из прибывших в Германию украинскому военному 71 год.

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Ранее советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что Запад даёт украинской армии указания, которые ведут к поражению. В частности, он отметил высказывания председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и начальника штаба обороны ВС Великобритании Энтони Радакина.

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Getty Images / Pete Kiehart

Евгения Колесникова
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