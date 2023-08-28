На Западе пожаловались на трудности в "перевоспитании" военных ВСУ с советским опытом

Западным инструкторам тяжело тренировать украинских командиров, которые ещё в советское время проходили основное обучение тактике ведения боя. В этом они признались в беседе с газетой Financial Times.

Так, один из немецких инструкторов отмечает, что старшие украинские командиры иногда "думают, что знают лучше". Кроме того, тренеры подметили: способности и возраст военных ВСУ, которых отправляют на обучение в западные страны, сильно разнятся. Так, одному из прибывших в Германию украинскому военному 71 год.