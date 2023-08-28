Пушилин: Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении в ДНР, тем временем ВСУ несут там большие потери. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Наши подразделения имели определённый успех. Расширили серую зону, улучшили наши позиции в направлении Красногоровки. Верифицируем серьёзные потери противника в живой силе", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

А ранее Пушилин рассказал о ситуации вокруг освобождённого Артёмовска. По его словам, по флангам на этом направлении обстановка пока остаётся горячей. На рубеже Урожайное – Старомайорское ВСУ регулярно пытаются атаковать и закрепиться, однако ВС РФ делают всё, чтобы не допустить этого.