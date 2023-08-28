В Европе признали, что Украина пока не сможет стать членом НАТО

Украина не сможет войти в НАТО, пока на её территории продолжается вооружённый конфликт. Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"До тех пор пока конфликт продолжается на территории Европы, Украина не может стать членом НАТО. Потому что в противном случае в силу статьи 5 Североатлантического договора это будет означать вступление в конфликт всех стран альянса", — сказал он в эфире французского телеканала LCI.