В Европе признали, что Украина пока не сможет стать членом НАТО
Еврокомиссар Бретон: Украина не сможет вступить в НАТО, пока идёт конфликт
Украина не сможет войти в НАТО, пока на её территории продолжается вооружённый конфликт. Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
"До тех пор пока конфликт продолжается на территории Европы, Украина не может стать членом НАТО. Потому что в противном случае в силу статьи 5 Североатлантического договора это будет означать вступление в конфликт всех стран альянса", — сказал он в эфире французского телеканала LCI.
Напомним, Киев стремится в НАТО, однако пока альянс даёт украинской стороне только "мощные сигналы поддержки" и не озвучивает никакой конкретики по членству. Недавно с громким заявлением об условиях вхождения Украины в НАТО выступил начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен. По его словам, Киев может стать членом НАТО, если согласится уступить ряд территорий России. Позже он отказался от своих слов.