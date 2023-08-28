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28 августа, 08:25

Россиян не оказалось среди пострадавших в перестрелке в отеле в Бодруме

<p>Скорая помощь на месте стрельбы в Бодруме. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/dokuz8haber/status/1696066287313486082?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dokuz8haber</a></p>

Скорая помощь на месте стрельбы в Бодруме. Обложка © Twitter / dokuz8haber

Среди людей, которые пострадали в перестрелке в отеле в курортной провинции Бодрум, Турция, нет россиян. Об этом сообщили в государственной местной больнице, куда доставили потерпевших.

"Нет, пострадавшие — наши граждане", — приводит сообщение РИА "Новости".

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Напомним, накануне вечером в турецкой провинции Бодрум произошла перестрелка. В результате вооружённого столкновения погиб один человек и ещё трое получили ранения.

Светлана Оперук
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