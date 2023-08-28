Россиян не оказалось среди пострадавших в перестрелке в отеле в Бодруме
Скорая помощь на месте стрельбы в Бодруме. Обложка © Twitter / dokuz8haber
Среди людей, которые пострадали в перестрелке в отеле в курортной провинции Бодрум, Турция, нет россиян. Об этом сообщили в государственной местной больнице, куда доставили потерпевших.
"Нет, пострадавшие — наши граждане", — приводит сообщение РИА "Новости".
Напомним, накануне вечером в турецкой провинции Бодрум произошла перестрелка. В результате вооружённого столкновения погиб один человек и ещё трое получили ранения.