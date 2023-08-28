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Регион
Опубликовано 28 августа 2023, 08:35
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Медведев назвал Украину страной-паразитом, которая получает корм "от тела" западных хозяев

Медведев: Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений

Украинские власти ведут "мучительный подсчёт", сколько у России осталось вооружений. При этом сам Киев находится в "паразитической" зависимости от Запада, который поставляет ВСУ военную технику. И если не будет этих поставок, то не будет и киевского режима, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наш противник всё время ведёт мучительный подсчёт, сколько и чего у нас осталось. Танков, снарядов, ракет и прочего... Такой подсчёт вполне в логике самого существования бандеровского государства. Ведь оно — страна-паразит и получает корм "от тела" своих хозяев, живёт за счёт них. Не будет поставок оружия — и всё быстро закончится для бандеровского режима. Паразиты сдохнут", — написал Медведев в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что, в отличие от Украины, Россия сама себя обеспечивает всеми видами вооружений, причём конвейеры работают в три смены, а количество единиц оружия уже превышает текущие потребности ВС РФ.

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А ранее Дмитрий Медведев заявил, что противники России на Западе усердно приближают начало третьей мировой войны, не обращая внимания на предостерегающие сигналы Москвы.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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