Языковой барьер мешает обучать украинских военных в Европе
FT: Главной проблемой при подготовке военных ВСУ стала нехватка переводчиков
Нехватка переводчиков оказалась самой большой проблемой для офицеров НАТО при подготовке украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС. Об этом узнала газета Financial Times (FT).
Голландский генерал Мартин Бонн рассказал, что Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, но у них часто возникают проблемы с необходимым словарным запасом, особенно касающимся технических терминов.
"Большие сложности связаны с переводом слов, используемых в военном или техническом контексте, в особенности с теми, которые не используются в повседневной жизни", — приводит издание слова Бонна.
Помимо того, западные инструкторы жалуются, что Киев направляет им военных, возраст и квалификация которых сильно различаются. Так, одному из таких "учеников" был 71 год. Также инструкторы рассказывают о спорах с украинскими офицерами, которые прошли подготовку в советские времена и "думают, что знают лучше", как действовать.
А ранее бывший военный лётчик Сергей Липовой рассказал, что процесс передачи ВСУ западных истребителей F-16 может надолго затянуться, и не в последнюю очередь потому, что украинские пилоты должны будут разобраться в инструкциях и методиках на английском языке. Если кто-то из военных английского не знает, обучение будет бесполезным.
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