Языковой барьер мешает обучать украинских военных в Европе

Нехватка переводчиков оказалась самой большой проблемой для офицеров НАТО при подготовке украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС. Об этом узнала газета Financial Times (FT).

Голландский генерал Мартин Бонн рассказал, что Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, но у них часто возникают проблемы с необходимым словарным запасом, особенно касающимся технических терминов.

"Большие сложности связаны с переводом слов, используемых в военном или техническом контексте, в особенности с теми, которые не используются в повседневной жизни", — приводит издание слова Бонна.

Помимо того, западные инструкторы жалуются, что Киев направляет им военных, возраст и квалификация которых сильно различаются. Так, одному из таких "учеников" был 71 год. Также инструкторы рассказывают о спорах с украинскими офицерами, которые прошли подготовку в советские времена и "думают, что знают лучше", как действовать.