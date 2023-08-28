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28 августа, 08:51

Языковой барьер мешает обучать украинских военных в Европе

FT: Главной проблемой при подготовке военных ВСУ стала нехватка переводчиков

Нехватка переводчиков оказалась самой большой проблемой для офицеров НАТО при подготовке украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС. Об этом узнала газета Financial Times (FT).

Голландский генерал Мартин Бонн рассказал, что Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, но у них часто возникают проблемы с необходимым словарным запасом, особенно касающимся технических терминов.

"Большие сложности связаны с переводом слов, используемых в военном или техническом контексте, в особенности с теми, которые не используются в повседневной жизни", — приводит издание слова Бонна.

Помимо того, западные инструкторы жалуются, что Киев направляет им военных, возраст и квалификация которых сильно различаются. Так, одному из таких "учеников" был 71 год. Также инструкторы рассказывают о спорах с украинскими офицерами, которые прошли подготовку в советские времена и "думают, что знают лучше", как действовать.

Зеленский решил обязать украинских чиновников и военных говорить на английском языке

Зеленский решил обязать украинских чиновников и военных говорить на английском языке

А ранее бывший военный лётчик Сергей Липовой рассказал, что процесс передачи ВСУ западных истребителей F-16 может надолго затянуться, и не в последнюю очередь потому, что украинские пилоты должны будут разобраться в инструкциях и методиках на английском языке. Если кто-то из военных английского не знает, обучение будет бесполезным.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Александра Вишнякова
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