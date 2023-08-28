Опрос показал, как много школьников в России вынуждены делать уроки на кухне
Опрос: В России 12% школьников делают уроки на кухне
В России 12% школьников делают домашнее задание на кухне. Об этом говорят результаты опроса, проведённого мебельной компанией Mr. Doors, которые оказались в распоряжении Лайфа.
Отвечая на вопрос, где ваш ребёнок делает уроки, 73% опрошенных выбрали вариант "за своим столом", 12% заявили, что "за кухонным столом". Ещё 13% респондентов ответили, что их дети делают домашнее задание "где придётся". Кроме того, родители делились в комментариях своим мнением. Так, одна из соотечественниц отметила, что её дети делят рабочий стол по графику, что учит их ценить не только собственное, но и чужое время. Эксперты Mr. Doors добавляют, что ежегодно с середины июня растёт спрос на детскую мебель, в частности на рабочие столы.
Многие дети без радости встречают 1 сентября и не хотят готовиться к новому учебному году. Отказ ребёнка ходить в школу может быть связан с различными причинами. О том, как правильно отреагировать и помочь чаду преодолеть трудности, Лайфу рассказал учитель истории Кирилл Клопков.
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