Опрос показал, как много школьников в России вынуждены делать уроки на кухне

Отвечая на вопрос, где ваш ребёнок делает уроки, 73% опрошенных выбрали вариант "за своим столом", 12% заявили, что "за кухонным столом". Ещё 13% респондентов ответили, что их дети делают домашнее задание "где придётся". Кроме того, родители делились в комментариях своим мнением. Так, одна из соотечественниц отметила, что её дети делят рабочий стол по графику, что учит их ценить не только собственное, но и чужое время. Эксперты Mr. Doors добавляют, что ежегодно с середины июня растёт спрос на детскую мебель, в частности на рабочие столы.