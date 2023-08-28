Названа дата начала досрочного голосования в новых регионах России

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в новых регионах страны (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) стартует 30 августа.

"В наших новых субъектах досрочное голосование начинается с 30 августа, поскольку там сокращённый период избирательной кампании по понятным причинам", — приводит слова Памфиловой РИА "Новости".

Кроме того, председатель Центризбиркома напомнила, что с 20 августа досрочно голосуют жители регионов, где есть отдалённые и труднодоступные участки. Она указала, что члены комиссий на разных видах транспорта, в том числе вездеходах и собачьих упряжках, добираются до стоянок оленеводов, до метеостанций "и всем, кто в этом нуждается, обеспечивают возможность проголосовать".