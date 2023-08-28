Названа дата начала досрочного голосования в новых регионах России
Памфилова: Досрочное голосование в новых регионах России стартует 30 августа
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в новых регионах страны (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) стартует 30 августа.
"В наших новых субъектах досрочное голосование начинается с 30 августа, поскольку там сокращённый период избирательной кампании по понятным причинам", — приводит слова Памфиловой РИА "Новости".
Кроме того, председатель Центризбиркома напомнила, что с 20 августа досрочно голосуют жители регионов, где есть отдалённые и труднодоступные участки. Она указала, что члены комиссий на разных видах транспорта, в том числе вездеходах и собачьих упряжках, добираются до стоянок оленеводов, до метеостанций "и всем, кто в этом нуждается, обеспечивают возможность проголосовать".
Единый день голосования назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, выборы депутатов законодательных собраний в 16 субъектах. Также назначены довыборы депутатов в Госдуму РФ. Ранее в МИД РФ объяснили призывы Киева бойкотировать выборы в новых регионах. Там подчеркнули, что украинские власти требуют от мировой общественности не признавать результаты народного волеизъявления, тем самым игнорируя мнение миллионов жителей.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин