Звезда "Кавказской пленницы" впервые высказалась о конфликте на Украине
Актриса Наталья Варлей: На Украине добро победит зло
Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей впервые публично прокомментировала события на Украине. Лаконичное заявление, которое вызвало бурную реакцию зрителей, артистка сделала в рамках открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел".
"Я уверена в победе добра над злом и разума над безумием", — приводит интернет-издание aif.ru слова 75-летней звезды "Кавказской пленницы".
Фестиваль "Волгоградский факел" проходит уже второй год подряд. В текущем году в его конкурсную программу вошли 32 отечественных фильма, в числе которых восемь полнометражных картин, 11 короткометражных и 13 документальных.
Ранее знаменитый актёр театра и кино — "советский Портос" Валентин Смирнитский — поделился воспоминаниями о старом Львове. Некоторые сцены фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра" снимались именно в этом городе. По словам Смирнитского, шутки про "москаля" звучали во Львове даже во времена СССР.