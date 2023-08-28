Звезда "Кавказской пленницы" впервые высказалась о конфликте на Украине

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей впервые публично прокомментировала события на Украине. Лаконичное заявление, которое вызвало бурную реакцию зрителей, артистка сделала в рамках открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел".

"Я уверена в победе добра над злом и разума над безумием", — приводит интернет-издание aif.ru слова 75-летней звезды "Кавказской пленницы".

Фестиваль "Волгоградский факел" проходит уже второй год подряд. В текущем году в его конкурсную программу вошли 32 отечественных фильма, в числе которых восемь полнометражных картин, 11 короткометражных и 13 документальных.