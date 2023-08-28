Регион

Уведомления отключены

28 августа, 09:58

Звезда "Кавказской пленницы" впервые высказалась о конфликте на Украине

Актриса Наталья Варлей: На Украине добро победит зло

<p>Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей впервые публично прокомментировала события на Украине. Лаконичное заявление, которое вызвало бурную реакцию зрителей, артистка сделала в рамках открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел".

"Я уверена в победе добра над злом и разума над безумием", — приводит интернет-издание aif.ru слова 75-летней звезды "Кавказской пленницы".

Фестиваль "Волгоградский факел" проходит уже второй год подряд. В текущем году в его конкурсную программу вошли 32 отечественных фильма, в числе которых восемь полнометражных картин, 11 короткометражных и 13 документальных.

"Жизни русских тоже важны": Ларс фон Триер обратился к Путину и Зеленскому

"Жизни русских тоже важны": Ларс фон Триер обратился к Путину и Зеленскому

Ранее знаменитый актёр театра и кино — "советский Портос" Валентин Смирнитский — поделился воспоминаниями о старом Львове. Некоторые сцены фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра" снимались именно в этом городе. По словам Смирнитского, шутки про "москаля" звучали во Львове даже во времена СССР.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • натальяварлей
  • Мировая политика
  • Знаменитости
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров