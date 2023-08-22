"Жизни русских тоже важны": Ларс фон Триер обратился к Путину и Зеленскому

Всемирно известный датский режиссёр Ларс фон Триер публично обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также к премьер-министру Дании Метте Фредериксен.

"Мистер Зеленский и мистер Путин, и не в последнюю очередь миссис Фредериксен (которая вчера с влюблённым видом позировала в кабине одной из самых страшных военных машин нашего времени, улыбаясь от уха до уха): жизни русских тоже имеют значение", — написал на своей странице в соцсети создатель культовых драм "Догвилль", "Меланхолия", "Нимфоманка".

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