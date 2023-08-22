"Жизни русских тоже важны": Ларс фон Триер обратился к Путину и Зеленскому
Режиссёр Ларс фон Триер: Жизни русских тоже имеют значение
Ларс фон Триер. Обложка © ТАСС / Imago
Всемирно известный датский режиссёр Ларс фон Триер публично обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также к премьер-министру Дании Метте Фредериксен.
"Мистер Зеленский и мистер Путин, и не в последнюю очередь миссис Фредериксен (которая вчера с влюблённым видом позировала в кабине одной из самых страшных военных машин нашего времени, улыбаясь от уха до уха): жизни русских тоже имеют значение", — написал на своей странице в соцсети создатель культовых драм "Догвилль", "Меланхолия", "Нимфоманка".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bill.mrk.lars
Пост посвящён визитам Зеленского в Нидерланды и Данию, в ходе которых он договорился о получении американских истребителей F-16. До этого режиссёр не высказывался публично о конфликте на Украине.
Ранее в США одобрили передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Однако Украина получит их только после того, как лётчики ВСУ пройдут программу подготовки. Лидер Незалежной Владимир Зеленский в рамках европейского турне посетил Нидерланды и заявил там, что Амстердам готов отправить Украине 42 многоцелевых истребителя F-16. При этом премьер страны Марк Рютте опроверг слова украинского президента.