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28 августа, 10:35

Россиянам назвали кашу, которая поможет очистить кишечник и укрепить иммунитет

Эксперт Андреанова: Перловая каша поможет очистить кишечник и укрепить иммунитет

В рационе россиян обязательно должна быть перловая крупа. Этот продукт, в частности, поможет очистить кишечник, улучшить работу нервной системы и укрепить иммунитет, рассказала читателям Лайфа специалист ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Татьяна Андреанова.

"Перловая крупа содержит целый ряд полезных витаминов и минералов. Это А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, Е, К, РР, цинк, калий, кальций, медь, железо, марганец, йод, хром, фтор, никель, фосфор. <...> При постоянном употреблении этой крупы происходит улучшение работы организма: укрепление иммунитета; улучшение работы нервной системы; очищение кишечника и восстановление его работы; нормализация работы поджелудочной железы", — отметила специалист.

Кроме того, по словам эксперта, перловая крупа является рекордсменом по содержанию антиоксиданта селена. Данный компонент поддерживает иммунитет, работу эндокринной и нервной систем, а также предупреждает развитие сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний.

Но нужно учитывать, что несмотря на пользу для здоровья, перловая каша может нанести и вред организму. Дело в том, что она содержит глютен, который способен вызывать аллергические реакции. Кроме того, это блюдо противопоказано людям с повышенной кислотностью желудка. А ещё следует помнить, что перловка имеет довольно высокую калорийность по сравнению с другими крупами — на 100 граммов продукта приходится 320 килокалорий, резюмировала Андреанова.

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Ранее кардиолог Грант Шехян рассказал, как приготовить полезную для сердца кашу. Он подчеркнул, что крупы полезны при одном условии — если не "улучшать" их вкусовые качества вредными продуктами.

Обложка ©

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Ольга Годуненко
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