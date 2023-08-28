Захарова анонсировала переговоры глав МИД РФ и Турции
Захарова: В ближайшее время в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Турции
В Москве пройдут переговоры глав МИД РФ и Турции — Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции", — отметила она в беседе с ТАСС.
Ранее Лайф писал, что скоро состоятся переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. В Кремле отметили, что между сторонами есть договорённости относительно обнародования даты и места встречи.
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