Захарова анонсировала переговоры глав МИД РФ и Турции

В Москве пройдут переговоры глав МИД РФ и Турции — Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции", — отметила она в беседе с ТАСС.