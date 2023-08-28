Макрон оценил вероятность прямого участия Франции в конфликте с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что политика страны исключает возможность прямого участия в конфликте на Украине.

"Мы стремимся исключить прямое участие в конфликте с Россией", — сказал Макрон в ходе выступления на ежегодной конференции послов республики, которая состоялась в Париже.

По его словам, Париж старается избежать любой эскалации украинского конфликта. При этом французский лидер указал, что ЕС оказывает наибольшую помощь Киеву в гуманитарной и экономической областях, а также в сфере поставок оружия.

Кроме того, в ходе выступления Макрон подчеркнул, что официальный Париж считает необходимым создать новые соглашения об ограничении вооружений, которые несут угрозу для территории Европы. Политик добавил, что период после украинского кризиса должен сопровождаться новыми соглашениями, "создающими рамки в сфере вооружений всех типов и всей военной активности", касающейся европейской территории.