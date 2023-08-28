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28 августа, 11:03

Женя Васнецова всё же появится в новых "Папиных дочках"

Актриса Мельникова сыграет в продолжении сериала "Папины дочки"

Российская актриса Дарья Мельникова всё-таки появится в долгожданном продолжении сериала "Папины дочки", несмотря на слухи о её отсутствии в проекте. В ситкоме 31-летняя артистка, напомним, играет роль спортсменки Жени Васнецовой.

"Мне уже довелось поработать с Евой и Витой, нашими новыми дочками. Что тут скажешь, они маленькие профессионалы! Надеюсь, сериал получится и зритель будет доволен", — приводит Super.ru слова Мельниковой.

Кадр со съёмок нового сезона "Папиных дочек". Фото © Telegram / Super.ru

Кадр со съёмок нового сезона "Папиных дочек". Фото © Telegram / Super.ru

Героиня Мельниковой останется такой же непоседливой спортсменкой. Фото © Telegram / Super.ru

Героиня Мельниковой останется такой же непоседливой спортсменкой. Фото © Telegram / Super.ru

Актриса добавила, что во время съёмок предыдущих сезонов "Папиных дочек" сложился очень дружный коллектив, и выразила надежду, что в новом проекте будет так же. Стоит отметить, что несмотря на появление её героини Жени Васнецовой в сериале, там всё равно будет не полный "комплект" из сестёр — не будет хватать Даши Васнецовой, которую играла Анастасия Сиваева.

Назначена дата премьеры новых "Папиных дочек"

Назначена дата премьеры новых "Папиных дочек"

Напомним, ещё в начале декабря 2022 года стало известно о возвращении спустя десять лет "Папиных дочек". Режиссирует сериал снова Александр Жигалкин. Ранее был опубликован первый трейлер продолжения "Папиных дочек".

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Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / melnikovadsh

Наталья Исакова
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