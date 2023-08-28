Назначена дата премьеры новых "Папиных дочек"

Сериал "Папины дочки. Новые" выйдет 18 сентября на СТС, а после премьеры новые серии будут доступны в онлайн-кинотеатре Start. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

В центре сюжета снова окажется история многодетного отца-одиночки. Им станет Веник (Филипп Бледный), которого в канун годовщины бросит с четырьмя дочками его жена Даша Васнецова.

Напомним, ещё в начале декабря 2022 года стало известно о возвращении "Папиных дочек" спустя десять лет. Режиссирует сериал снова Александр Жигалкин. В продолжении снялись Андрей Леонов (Сергей Васнецов), Нонна Гришаева (Людмила Васнецова), Мирослава Карпович (Маша), Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна), Екатерина Старшова (Пуговка), Ольга Волкова (бабушка Антонина Семёновна), Татьяна Орлова (секретарша Тамара), Александр Олешко (Аллигатор Василий Федотов) и другие. А вот героини Даши и Жени, роли которых исполнили актрисы Анастасия Сиваева и Дарья Мельникова, в новых сериях не появятся. На днях был опубликован первый трейлер продолжения "Папиных дочек".