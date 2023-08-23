Опубликован первый трейлер продолжения "Папиных дочек"

В продолжении история расскажет о том, как один с детьми останется муж Дарьи Васнецовой — Веник (Филипп Бледный). Все трудности отца-одиночки с участием любимых старых и новых персонажей покажет СТС осенью 2023 года.

Напомним, ещё в начале декабря 2022 года стало известно о возвращении спустя десять лет "Папиных дочек". Режиссирует сериал снова Александр Жигалкин. Актриса Лиза Арзамасова опубликовала фото первых листов сценария. Многие поклонники ожидали увидеть в продолжении любимых героинь Дашу и Женю, роли которых исполнили актрисы Анастасия Сиваева и Дарья Мельникова, однако они там не появятся.