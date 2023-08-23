Регион

Уведомления отключены

23 августа, 12:01

Опубликован первый трейлер продолжения "Папиных дочек"

Появился первый трейлер продолжения культового сериала "Папины дочки". Опубликовал ролик телеграм-канал маркетинга и дизайна телеканала СТС "13 кнопка".

Трейлер продолжения "Папиных дочек". Видео © Telegram / 13 кнопка

В продолжении история расскажет о том, как один с детьми останется муж Дарьи Васнецовой — Веник (Филипп Бледный). Все трудности отца-одиночки с участием любимых старых и новых персонажей покажет СТС осенью 2023 года.

Привет, старость: 7 любимых отечественных сериалов, которые мы смотрели 16 лет назад

Привет, старость: 7 любимых отечественных сериалов, которые мы смотрели 16 лет назад

Напомним, ещё в начале декабря 2022 года стало известно о возвращении спустя десять лет "Папиных дочек". Режиссирует сериал снова Александр Жигалкин. Актриса Лиза Арзамасова опубликовала фото первых листов сценария. Многие поклонники ожидали увидеть в продолжении любимых героинь Дашу и Женю, роли которых исполнили актрисы Анастасия Сиваева и Дарья Мельникова, однако они там не появятся.

Обложка ©

Telegram / 13 кнопка

Светлана Оперук
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров