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28 августа, 11:03

"Очень хороший старт": Путин похвалил Хоценко за работу врио губернатора Омской области

Путин похвалил Хоценко за очень хороший старт на посту врио главы Омской области

<p>Президент России Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72132" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин похвалил работу врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. В ходе встречи в Кремле глава государства назвал его деятельность по развитию региона хорошим стартом.

"Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что одной из главных задач является улучшение экологической ситуации в области. Глава государства также призвал Хоценко работать с людьми напрямую, чтобы понять, чего они ждут, а ещё, чтобы они стали больше доверять ему.

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Напомним, 37-летний Виталий Хоценко был назначен врио губернатора Омской области в конце марта. Он сменил на этом посту Александра Буркова, подавшего в отставку. Ранее Хоценко работал в должности председателя Правительства ДНР.

Светлана Оперук
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