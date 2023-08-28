"Очень хороший старт": Путин похвалил Хоценко за работу врио губернатора Омской области

Президент России Владимир Путин похвалил работу врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. В ходе встречи в Кремле глава государства назвал его деятельность по развитию региона хорошим стартом.

"Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что одной из главных задач является улучшение экологической ситуации в области. Глава государства также призвал Хоценко работать с людьми напрямую, чтобы понять, чего они ждут, а ещё, чтобы они стали больше доверять ему.