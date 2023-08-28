Пьяная москвичка обвинила мужа в изнасиловании их дочери, но теперь полиция проверяет её саму

В Москве женщина обвинила супруга в том, что он изнасиловал их годовалую дочь. Однако позже выяснилось, что пара перед этим поругалась и жена придумала историю с надругательством над ребёнком, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, супруги Ольга и Евгений вместе выпивали в квартире и в какой-то момент разругались и разошлись по разным комнатам: муж пошёл к дочке, а жена отправилась смотреть телевизор. Через некоторое время она услышала, как малышка заплакала, и решила, что её изнасиловал супруг. Женщина тут же вызвала полицию и врачей, но никаких следов изнасилования или избиения они не нашли.

При общении с правоохранителями супруги рассказали, что же на самом деле произошло. Как выяснилось, во время застолья Ольга увидела у мужа переписку с коллегой по работе, закатила скандал и ушла в другую комнату. Через некоторое время она успокоилась и даже начала разговаривать с супругом, однако потом вновь устроила истерику с хлопаньем дверьми и агрессивным поведением. В ответ Евгений повалил её на диван и ушёл в другую комнату к ребёнку. Из-за того, что Ольга громко смотрела телевизор, малышка проснулась и начала плакать. Именно в этот момент женщина начала кричать: "Насилуют!" Когда вскрылись все подробности, полицейские начали проверку в отношении обоих супругов.