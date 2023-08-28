Одиноким рассказали, как правильно "намечтать" вторую половинку

Чтобы привлечь в свою жизнь вторую половинку мечты, нужно загадывать эмоции и чувства, которые человек будет испытывать в этих отношениях. Об этом рассказала трансформационный коуч Наталья Козловская. По её словам, главное в этом деле — не зацикливаться на каком-то конкретном образе.

"В первую очередь ты запрашиваешь эмоциональную часть. Уже после этого можно создать образ. Самое главное — это эмоции, которые ты получаешь от этих отношений. Причём на уровне, когда человек просит, он должен настолько этим запросом проникнуться, чтобы в животе чувствовать бабочек оттого, какие чувства и эмоции испытывает", — сказала специалист в беседе с "Газетой.ru".

Козловская добавила, что нельзя загадывать какого-то определённого человека, поскольку подобные желания нарушают его свободу. Кроме того, постоянные навязчивые мысли о поиске второй половинки могут негативно сказаться на привлечении отношений, так как излишнее напряжение создаёт дисбаланс, резюмировала коуч.