"Оплот православия": Путин поздравил Псково-Печерский монастырь с 550-летием

Президент РФ Владимир Путин направил в Псковскую область поздравительную телеграмму в связи с 550-летием Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщает пресс-служба Кремля.

"Приветствую вас по случаю большого, знаменательного юбилея — 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный на древней Псковской земле в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры", — говорится в поздравительной телеграмме президента.

Глава государства отметил, что монастырь был свидетелем и участником судьбоносных событий, даже в самые тяжёлые годы обитель не переставала хранить свет веры, а её братия веками укрепляла традиции подвижничества и служения своим исключительным трудолюбием.