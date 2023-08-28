"Оплот православия": Путин поздравил Псково-Печерский монастырь с 550-летием
Путин поздравил Псково-Печерский монастырь с 550-летием
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев
Президент РФ Владимир Путин направил в Псковскую область поздравительную телеграмму в связи с 550-летием Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщает пресс-служба Кремля.
"Приветствую вас по случаю большого, знаменательного юбилея — 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный на древней Псковской земле в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры", — говорится в поздравительной телеграмме президента.
Глава государства отметил, что монастырь был свидетелем и участником судьбоносных событий, даже в самые тяжёлые годы обитель не переставала хранить свет веры, а её братия веками укрепляла традиции подвижничества и служения своим исключительным трудолюбием.
Ранее Лайф сообщал, что икону Божией Матери "Донская" перенесут из Третьяковской галереи. Так, с 31 августа по 2 сентября она будет находиться в Большом соборе Донского монастыря.