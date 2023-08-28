Топилин заявил, что госзакупки в России будут проходить быстрее

В весеннюю сессию депутаты Госдумы приняли пакет законов, которые позволят сделать госзакупки более быстрыми. Об этом рассказал председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин.

По словам Топилина, эти поправки нацелены на покупку российских товаров, потому что рассчитывать на поставки из-за рубежа сегодня в ряде случаев проблематично.

"Поэтому в некоторых случаях правительству дали полномочия, чтобы для целей специальной военной операции, где это должно происходить моментально, закупать ту или иную продукцию российского производства у единственного поставщика", — отметил депутат в беседе с "Парламентской газетой".