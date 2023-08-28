Приходила на похороны: В Брянске хозяйка борделя убивала проституток и закапывала рождённых ими детей

В Брянске проститутка организовала бордель, убивала "коллег", которые хотели завязать, и приходила на их похороны. Сейчас женщина отбывает наказание в исправительной колонии общего режима содержания № 2 УФСИН России по Мордовии. Об этом рассказала начальник отряда в ИК Мария Пономарёва в беседе с порталом "Страсти".

"Даже свою сестру родную туда затянула. Она действовала вместе с мужем и была главной, а супруг ей всегда во всём подчинялся. Она психологически очень сильная. Тех девочек, которые по какой-то причине решили из этого "дома" уйти, просто убивали", — сказала Пономарёва.

Тела убитых женщина вместе с мужем закапывала в лесу, потом их не могли найти по шесть месяцев. Всего на её совести три убийства. При этом преступница приходила на похороны своих жертв в вуали, с венком. Однако крови на руках заключённой, оказывается, ещё больше, так как в борделе закапывали младенцев, которых родили проститутки.

Женщину обвинили по трём статьям УК РФ: "Убийство", "Разбой, нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия" и "Бандитизм". Её приговорили к 21,5 года заключения, в 2027-м она выйдет. Причём у неё есть трое своих детей, одним из которых заключённая забеременела во время следствия, чтобы было смягчающее обстоятельство. При этом младшая дочь находилась с матерью в колонии до трёх лет, а потом воспитывать её стали бабушка с дедушкой. Ни с родителями, ни с детьми, ни с мужем женщина почти не общается. Также известно, что в ИК она состоит на профучёте из-за нарушений правил внутреннего распорядка.