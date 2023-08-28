В Ивановской области мальчик умер от удара током на рыбалке

В Шуйском районе Ивановской области 15-летний подросток трагически погиб на рыбалке, коснувшись удочкой линии электропередач. Об инциденте сообщила в понедельник региональная прокуратура. Всё произошло, когда юный рыболов взял размах, пытаясь подальше забросить удочку на пруду рядом с деревней Михалёво.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению нормативных требований эксплуатации линии электропередач", — информирует ведомство.

Местные СМИ уточняют, что погибшим оказался талантливый спортсмен — Алексей С., который не раз с успехом отстаивал честь родного края на областных и межрегиональных соревнованиях по рукопашному бою и смешанным единоборствам.